Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» выкупили полузащитника Бабкина у «Локомотива»

«Крылья Советов» выкупили полузащитника Бабкина у «Локомотива»
Комментарии

Самарские «Крылья Советов» выкупили у московского «Локомотива» права на полузащитника Сергея Бабкина. Сумма трансфера составила около 30 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сергей Бабкин находился в структуре «Локомотива» с июля 2019 года. Он был арендован самарским клубом в начале сезона-2022/2023. В Российской Премьер-Лиге полузащитник провёл 16 матчей за «Крылья Советов» и отметился одним забитым мячом. Также на счету 20-летнего футболиста шесть матчей в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» заняли 12-е место, избежав стыковых матчей по итогам последнего тура.

Материалы по теме
Сложный тест по итогам сезона РПЛ. Только для истинных фанатов!
Тест
Сложный тест по итогам сезона РПЛ. Только для истинных фанатов!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023