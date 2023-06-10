Роман Березовский ответил на обвинения в сдаче матча «Зенит» — «Спартак» в 1996 году

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Роман Березовский высказался о скандале, в центре которого голкипер оказался в конце 1990-х годов. Футболиста петербуржцев тогда начали обвинять в сдаче матча с московским «Спартаком» в последнем туре чемпионата России 1996 года.
«Скандал этот аукнулся не сразу, а в начале 1998 года, когда стали различные статьи выходить. Мы находились в Ашхабаде на турнире с «Зенитом», и в конце турнира Бышовец меня вызвал: «Рома, держись, мы с тобой!» А я ещё не в курсе. Был шокирован, долго из этого состояния психологически выходил. Но меня и клуб поддерживал, на какие-то заседания КДК адвоката предоставил, и семья, и одноклубники. Это мне помогло.
Яростной агрессии удалось избежать. Сам потом эти голы пересматривал — несуразные, конечно. А за полтора дня до того матча я в бане парился на восстановительных мероприятиях. И у меня накануне игры спину прихватило. Думал, разогреюсь — и всё нормально будет. А игра поздней осенью проходила, и это оставило свой отголосок. Я был менее подвижен. Чуть медленнее всё делал. Всегда себя виню, что на протяжении всей своей карьеры имел проблемы с психологией. Я мог не раз выручать, но стоило допустить ошибку и пропустить, и я зависал, не мог переключиться. Пока себя накручивал, мог ещё получить», — приводит слова Березовского «Спорт-экспресс».
- 10 июня 2023
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