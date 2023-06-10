Андер Эррера — о Месси: простой человек, хотя и лучший игрок в истории
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Испанский полузащитник Андер Эррера высказался о своем отношении к Лионелю Месси.
«Как партнёр по команде он превзошёл мои ожидания. Я очень восхищался им как футболистом, а потом как товарищем по команде, а как человеком я восхищаюсь им ещё больше. Он никогда не совершал дурных поступков по отношению к кому-то.
У меня была возможность установить с ним отношения, сходить на ужин с Ди Марией и Лео Паредесом и их семьями, увидеть, как уважительно относятся к ним их дети, их семьи. Из-за этого чувствуешь, что они простые, нормальные люди, хотя он лучший игрок в истории с семью «Золотыми мячами», – цитирует футболиста TyC Sports.
Напомним, Лионель Месси и Андер Эррера были одноклубниками в «ПСЖ».
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