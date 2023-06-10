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Колыванов: шансы ЦСКА и «Краснодара» на Кубок равны, но у команды Федотова их чуть больше

Колыванов: шансы ЦСКА и «Краснодара» на Кубок равны, но у команды Федотова их чуть больше
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча Суперфинала Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«От финала Кубка России прежде всего жду красивой игры. ЦСКА и «Краснодар» — играющие команды с комбинационным и атакующим футболом. Оба клуба провели хороший сезон, поэтому шансы примерно равны, но у команды Федотова их чуть-чуть больше.

«Краснодар» никогда не брал Кубок, так что он постарается сделать всё, чтобы порадовать своих болельщиков. Армейцы заслуженно заняли второе место в РПЛ. Сейчас команда на ходу: в последнем туре РПЛ обыграли «Ростов» 4:1. Это даёт повод думать, что состав ЦСКА чуть интереснее, чем состав «Краснодара». Но в таких матчах один гол может решить многое», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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