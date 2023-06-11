Родриго Эрнандес признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес получил награду PlayStation лучшему игроку финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. Хавбек забил победный мяч в ворота «Интера» в решающем матче турнира, закончившимся победой английской команды со счётом 1:0.
«Интеру» хорошо удавалось сдерживать нападающих «Сити» большую часть матча, однако на 68-й минуте свое слово сказал Родри. Он не только блестяще действовал в опорной зоне, но и забил гол, ставший в итоге победным», — говорится в сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций.
«Придавал игре «Сити» нужный баланс действиями в средней линии и забил победный мяч в финале при ограниченном числе голевых моментов», — прокомментировали действия Эрнандеса технические наблюдатели УЕФА.
Финал Лиги чемпионов прошёл 10 июня в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят».
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