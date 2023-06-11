Властимил Петржела считает, что ЦСКА выиграет Кубок России

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«ЦСКА — явный фаворит в Суперфинале Кубка России. Армейцы сильнее, чем «Краснодар». Обе команды играют в атакующий футбол. Скорее всего, стоит ожидать яркий матч с множеством голов.

ЦСКА шикарно провёл последний отрезок сезона — сейчас они находятся в лучшей ю форме. Серебряные медали в РПЛ говорят о многом. Думаю, они в итоге и выиграют титул», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.