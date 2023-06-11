Гранат рассказал, в чём преимущество ЦСКА в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром»

Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Стопроцентного фаворита нет, потому что в финале кубка может произойти всё. Небольшое преимущество у ЦСКА в том, что игра пройдёт в Москве, но не более того.

Что касается игры, то хотелось бы открытый и яркий футбол. Однако не уверен, что так получится. Не уверен, что будет забито много голов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА финишировал на втором месте в чемпионате России сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков после 30 матчей. «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице, заработав 48 очков.