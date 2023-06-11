Дмитрий Булыкин: ЦСКА — фаворит Суперфинала. Но в Кубке не всегда побеждает сильнейший
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА.
«ЦСКА — фаворит Суперфинала. Но в Кубке не всегда побеждает сильнейший. В одной отдельно взятой игре может быть всякое. «Краснодар» сейчас находится в неплохой форме. Уверен, что дадут бой армейцам.
Думаю, что во второй части сезона РПЛ ЦСКА был немного посильнее южан. Нас ждёт интересный футбол. Надеюсь, что будет открытый и яркий матч», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.
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