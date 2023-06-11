Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: ЦСКА — фаворит Суперфинала. Но в Кубке не всегда побеждает сильнейший

Дмитрий Булыкин: ЦСКА — фаворит Суперфинала. Но в Кубке не всегда побеждает сильнейший
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА.

«ЦСКА — фаворит Суперфинала. Но в Кубке не всегда побеждает сильнейший. В одной отдельно взятой игре может быть всякое. «Краснодар» сейчас находится в неплохой форме. Уверен, что дадут бой армейцам.

Думаю, что во второй части сезона РПЛ ЦСКА был немного посильнее южан. Нас ждёт интересный футбол. Надеюсь, что будет открытый и яркий матч», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

Материалы по теме
Гранат рассказал, в чём преимущество ЦСКА в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023