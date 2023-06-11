Созин: считать ЦСКА явным фаворитом Кубка — бред, не вижу в этом логики

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Не понимаю, почему у болельщиков и некоторых букмекеров ЦСКА – явный фаворит финала Кубка. Вчера их шансы оценивали чуть ли не в четыре раза выше! ЦСКА не настолько сильнее «Краснодара». У команды Галицкого лучше исполнители и выше мотивация, в последнем матче РПЛ они были сильнее, быстрее и мощнее. Поэтому считать ЦСКА явным фаворитом финала – бред, я не вижу в этом логики. У «Краснодара» на кону первый трофей в истории клуба – мотивации больше просто не придумать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 июня 2023
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