«Ювентус» и «Арсенал» поборются за Айртона. Экс-игрока «Спартака» оценивают в € 30 млн

«Ювентус» готов отдать € 30 млн за бразильского защитника Айртона Лукаса, который в своё время выступал за московский «Спартак», сообщает Calciomercato.
Сейчас Лукас выступает за «Фламенго» в бразильском чемпионате. «Ювентус», скорее всего, распрощается со своим действующим левым защитником Алексом Сандро, отыгравшим в клубе девять лет.
Ещё одним претендентом на бразильца является лондонский «Арсенал», который ищет достойную альтернативу Александру Зинченко.
Айртон Лукас выступал за «Спартак» на протяжении четырёх сезонов: с сезона-2018/2019 по 2021/2022.
В высшей лиге Бразилии 2023 года защитник пока отыграл девять матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Эксперты видят в бразильце перспективного игрока, которому ещё предстоит работа с большими клубами Европы.
- 11 июня 2023
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