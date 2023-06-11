Холанд — о 5 подряд играх без голов: не забывайте, что мне 22 года

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на критику своей игры после пяти матчей без голов. Всего у него 52 забитых мяча в 53 играх в этом сезоне.

«Да, я испытывал давление, в том числе и в матчах Премьер-лиги, потому что до меня команда выиграла её дважды подряд. На таком фоне прийти в команду и не выиграть чемпионат, было бы пусть не катастрофой, но не очень приятным событием. Поэтому в последние несколько недель мне было очень нелегко. Сейчас я испытываю чувство облегчения.

Большая часть команды играла в финале Лиги чемпионов два года назад и многому тогда научилась. Игроки через многое прошли и стали гораздо опытнее. Посмотрите на наш сезон. «Арсенал» лидировал в Премьер-лиге, а в Лиге чемпионов нам предстояли встречи с «Баварией» и «Реалом», которые много раз побеждали.

И мы знали, что должны быть психологически готовыми ко всем этим матчам. Может быть, сыграть не очень красиво, но победить. Самое главное – это результат.

Что касается безголевой серии, то не забывайте, что мне 22 года. Вспомните себя в этом возрасте», – приводит слова Холанда CBS Sports. Интервьюерами игрока были бывшие футболисты Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс.