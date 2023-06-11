«Торино» пытается сбить цену за Влашича, опция выкупа Миранчука истекает 16 июня — Скира

«Торино» пытается снизить цену за полузащитника Николу Влашича, который выступает в итальянском клубе на правах аренды из «Вест Хэм Юнайтед». Клуб не активировал опцию последующего выкупа. Об этом сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере».
Также клубу необходимо принимать решение по арендованному у «Аталанты» российскому полузащитнику Алексею Миранчуку. Опция выкупа футболиста истекает в пятницу, 16 июня.
«Торино» не активировал опцию выкупа (€ 15 млн) Николы Влашича у «Вест Хэм Юнайтед». Клуб хочет сохранить хорвата, но работает над снижением цены. Предложили € 9 млн + € 1 млн в качестве бонусов, в то время как опция на покупку Миранчука (€ 12 млн) у «Аталанты» истекает в пятницу, 16 июня», — написал Скира.
Видео: Алексей Миранчук вернулся к тренировкам с «Торино»
- 11 июня 2023
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