Агкацев — в воротах «Краснодара» в Суперфинале Кубка России

Сегодня, 11 июня, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 17:00 мск. «Краснодар» объявил стартовый состав на игру.
«Краснодар»: Агкацев, Рамирес, Алонсо, Арутюнян, Петров, Ленини, Олусегун, Сперцян, Батчи, Ионов, Кордоба
ЦСКА отобрался в Суперфинал через Путь РПЛ, обыграв в двухматчевом противостоянии екатеринбургский «Урал» (1:1, 2:1). «Краснодар» добрался до решающего матча турнира через Путь регионов, обыграв в первом этапе финала «Акрон» (0:0, пен. 4:2), а во втором «Урал» (2:1).
Московский клуб является семикратным обладателем национального кубка. Краснодарская команда ни разу не выигрывала этот турнир, но выходила единожды в финал в 2014 году, где уступила «Ростову».
- 11 июня 2023
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