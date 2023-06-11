Фото: Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович с трибун следят за мужским финалом «Ролан Гаррос»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и бывший нападающий «Милана», легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович наблюдают за мужским финалом «Ролан Гаррос» — 2023.
Сегодня, 11 июня бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович (3) попытается завоевать рекордный, 23-й титул на турнире «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» — 2023 он сразится с прошлогодним финалистом, четвёртой ракеткой мира, норвежцем Каспером Руудом (4).
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Каспер Рууд в финале «Ролан Гаррос» — 2023.
Ролан Гаррос (м). Финал
11 июня 2023, воскресенье. 16:10 МСК
3
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|
|0
4
Каспер Рууд
К. Рууд
Напомним, у женщин титул защитила первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек. В решающем матче Свёнтек (1) со счётом 6:2, 5:7, 6:4 обыграла 43-ю ракетку мира, чешку Каролину Мухову.
Комментарии
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