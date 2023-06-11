Фото: Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович с трибун следят за мужским финалом «Ролан Гаррос»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и бывший нападающий «Милана», легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович наблюдают за мужским финалом «Ролан Гаррос» — 2023.

Сегодня, 11 июня бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович (3) попытается завоевать рекордный, 23-й титул на турнире «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» — 2023 он сразится с прошлогодним финалистом, четвёртой ракеткой мира, норвежцем Каспером Руудом (4).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Каспер Рууд в финале «Ролан Гаррос» — 2023.

Напомним, у женщин титул защитила первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек. В решающем матче Свёнтек (1) со счётом 6:2, 5:7, 6:4 обыграла 43-ю ракетку мира, чешку Каролину Мухову.