Ивич поблагодарил игроков «Краснодара» за борьбу в Суперфинале Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поблагодарил игроков своей команды после поражения от московского ЦСКА в Суперфинале Кубка России.

«Конечно, неприятно проигрывать после [серии] пенальти. Хочу поздравить ЦСКА с Кубком России. Игра была хорошая с обеих сторон. Возможно, соперник создавал больше шансов, но мне хочется поблагодарить своих игроков.

Они боролись, в течение шести месяцев работали ради финала, но это футбол. Мы выиграли несколько серий пенальти, чтобы добраться до финала, а здесь проиграли. Мы должны продолжать работать и становиться лучше», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 11 июня, ЦСКА обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались армейцы — 6:5.