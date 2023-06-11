Ивич поблагодарил игроков «Краснодара» за борьбу в Суперфинале Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поблагодарил игроков своей команды после поражения от московского ЦСКА в Суперфинале Кубка России.
«Конечно, неприятно проигрывать после [серии] пенальти. Хочу поздравить ЦСКА с Кубком России. Игра была хорошая с обеих сторон. Возможно, соперник создавал больше шансов, но мне хочется поблагодарить своих игроков.
Они боролись, в течение шести месяцев работали ради финала, но это футбол. Мы выиграли несколько серий пенальти, чтобы добраться до финала, а здесь проиграли. Мы должны продолжать работать и становиться лучше», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 11 июня, ЦСКА обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались армейцы — 6:5.
- 11 июня 2023
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