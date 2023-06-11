Видео победной пробежки Игоря Акинфеева после отражённого пенальти

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, отразив удар Олакунле Олусегуна с пенальти, совершил оригинальную пробежку, празднуя победу в финале Кубка России.

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Напомним, Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА, завершился победой команды Владимира Федотова. Основное время матча не выявило сильнейшего, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.

Счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.