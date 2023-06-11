Видео победной пробежки Игоря Акинфеева после отражённого пенальти

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, отразив удар Олакунле Олусегуна с пенальти, совершил оригинальную пробежку, празднуя победу в финале Кубка России.
Права на видео принадлежат РФС.
Напомним, Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА, завершился победой команды Владимира Федотова. Основное время матча не выявило сильнейшего, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.
Счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.
- 11 июня 2023
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:39
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:08
-
20:01
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:48
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:32
-
19:31
-
19:25
-
19:23