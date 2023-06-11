Президент ЦСКА Гинер: нравится ли финансово новый Кубок? Нравится, когда в кармане пачечка

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался на тему формата Кубка России.

«Нравится нынешний формат Кубка России. Нужно продолжать. Кубок получается интересный. Единственное, мне кажется, что Суперфинал надо делать, но обладателем Кубка России должна быть команда, которая выигрывает путь РПЛ, потому что только один шанс.

Я скажу завтра абстрактному тренеру: да не так важно, можно не выигрывать, потом всё равно дойдёт и выиграешь. Неправильно так. Но формат очень хороший. Посмотрите, сколько было борьбы и игр. А 1/16 финала играли молодёжным составом, потому что из Первой лиги кто в 1/16 попал — ни о чём. 1/18 финала — 50 на 50. Нравится финансово формат? Всегда нравится, когда лезу в правый карман и чувствую, что там пачечка», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти (1:1, по пенальти — 6:5).