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Рабьо из-за травмы пропустит сборы национальной команды Франции, Дешам вызвал Камара

Рабьо из-за травмы пропустит сборы национальной команды Франции, Дешам вызвал Камара
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо пропустит июньские сборы национальной команды Франции и не поможет «трёхцветным» в двух матчах квалификации Евро-2024 со сборными Гибралтара и Греции. Травмированного футболиста в списке Дидье Дешама заменит игрок «Астон Виллы» Бубакар Камара, сообщает RMC.

По результатам медицинского обследования у Рабьо выявили травму правого голеностопа. Освободившееся место в заявке французов займёт 23-летний Бубакар Камару, выступающий в «Астон Вилле». В активе бывшего игрока «Марселя» три матча за сборную Франции, все три он провёл во время предыдущего июньского сбора в 2022 году.

Камара вышел на замену в матче Лиги наций с Хорватией (1:1), затем дважды попадал в стартовый состав на игры с Австрией (1-1) и снова с Хорватией (0:1).

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