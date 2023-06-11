Вратарь «Краснодара» Агкацев: Акинфеев — глыба российского футбола, я рос на его матчах

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился впечатлениями от финального матча Кубка России с ЦСКА, в котором «быки» уступили в серии 11-метровых ударов (1:1, 5:6 по пенальти).
«В серии пенальти угадывал, но не получалось дотянуться. Хорошие удары были. Старался не думать о дуэли с Акинфеевым, но Игорь — это глыба российского футбола, в особенности вратарского цеха. Я рос на его матчах, было вдвойне приятно находиться с ним на поле, ещё и в финале Кубка.
Я мало играл с партнёрами по ходу сезона. Конечно, было некое недопонимание, но это игровые моменты», — цитирует Агкацева Metaratings.ru.
Решающий удар в исполнении вингера Олакунле Олусегуна отразил именно Акинфеев, до этого также отбивший попытку от Жоау Батчи. Благодаря этой победе 37-летний Акинфеев стал семикратным победителем Кубка России.
- 11 июня 2023
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