Голкипер «Лидса» Меслье: «Челси»? Не могу сказать, что я не заинтересован в таком переходе

Французский вратарь «Лидс Юнайтед» Иллан Меслье высказался о своём будущем после вылета команды в Чемпионшип по итогам сезоне-2022/2023.

«Официально я всё ещё принадлежу «Лидсу». Мне нужно будет подумать о том, какой проект мог бы меня заинтересовать.

«Челси»? Если переход туда закончится сидением на скамейке запасных… Меня это не интересует. Если речь идёт о том, чтобы стать номером один, то, конечно, не могу сказать, что я не заинтересован в переходе в «Челси», — приводит слова Меслье журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В сезоне-2022/2023 на счету Меслье 34 матча за «Лидс» в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.