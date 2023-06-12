«Тоттенхэм» собирается предложить «Ман Юнайтед» € 58 млн за Джейдона Санчо

«Тоттенхэм» задумался о приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает издание Daily Star.

По данным источника, в лице 23-летнего англичанина «шпоры» видят футболиста, с помощью которого можно начать перестройку состава в преддверии сезона-2023/2024. Лондонский клуб размышляет над тем, чтобы направить предложение о его приобретении манкунианцам.

В «Манчестер Юнайтед» Санчо перешёл летом 2021-го года из «Боруссии» Дортмунд. В завершившемся сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 26 матчей за «красных дьяволов» в рамках английской Премьер-лиги, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Два года назад «Ман Юнайтед» заплатил «Боруссии» за Джейдона Санчо около € 85 млн.