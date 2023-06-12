Джуд Беллингем не сыграет за сборную Англии в июне из-за травмы колена

Летний новобранец мадридского «Реала» Джуд Беллингем не поможет сборной Англии в матчах квалификации Евро-2024 из-за травмы колена. Об этом сообщает Football Espana.
Напомним, национальная команда Англии сыграет с Мальтой 16 июня и с Северной Македонией 19 июня.
Ранее, 7 июня, стало известно, что полузащитник Джуд Беллингем перешёл из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал». Сумма трансфера составит € 103 млн, ещё до 30% «Боруссия» может получить в виде бонусов. Ранее сообщалось, что сделка станет одной из крупнейших в истории двух клубов. Сообщается, что контакт игрока с «Реалом» будет действовать до 2029 года.
19-летний Беллингем сыграл за «Боруссию» 31 матч в текущем сезоне чемпионата Германии, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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