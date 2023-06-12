Почётный президент «Баварии» рассказал о намерении клуба закрыться в информационном поле

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс сообщил о намерении «Баварии» закрываться в информационном пространстве.

«Клуб смог успокоиться, всё совершенно тихо. Раз в неделю мы собираемся и в нашем кругу обсуждаем все вопросы. То, чем мы занимаемся, не обсуждается публично – лишь небольшой группой, и это на пользу нашему делу.

Ваши люди, такие как Лотар Маттеус, также в ближайшие месяцы станут получать меньше сведений, потому что мы перекроем им каналы получения информации в какой-то степени», – приводит слова Хёнесса Sportbuzzer со ссылкой на интервью Sky Sport.

Лотар Маттеус ранее критиковал руководство мюнхенцев за ошибки, которые привели к увольнению тренера Юлиана Нагельсманна, обвинял отдельных сотрудников во лжи, упоминал проблемы команды с менталитетом.

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