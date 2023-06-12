«Реал» рассматривает Дэвида из «Лилля» как альтернативу Кейну

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид заинтересовал «Реал», сообщает TMW.

Приоритетным вариантом для мадридцев является Гарри Кейн из «Тоттенхэма». Однако если президент «шпор» Даниэль Леви попросит слишком много денег за футболиста, «Реал» переключится на Дэвида.

Источник утверждает, что главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти планирует посмотреть игру Дэвида вживую в составе сборной Канады, которая сыграет с Панамой в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ 16 июня.

23-летний Дэвид сыграл 40 матчей за «Лилль» в прошедшем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 26 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года.

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