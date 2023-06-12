Владислав Радимов: что сложного забить пенальти Акинфееву?
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов высказался о пенальти в ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал ещё 20 лет назад! И уже тогда Игорь тоже выходил с ленточки до удара, причём метров на пять!» – написал Радимов в своём телеграм-канале.
Напомним, вчера, 11 июня, завершился Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой команды Владимира Федотова: основное время матча не выявило сильнейшего (1:1), а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5. Акинфеев выиграл Кубок России в седьмой раз.
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