Сергей Ребров прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины Сергей Ребров, ставший главным тренером национальной команды, прокомментировал данное событие.

«Буду ли я скучать по клубной работе? Посмотрим. Я согласен, это другая работа. Но это работа на сборную Украины. Если любому специалисту с Украины предложат работать на свою страну, то, считаю, он не откажется. Я не отказался, поэтому очень горд тем, что работаю на Украину. Сделаю всё, что в моих силах.

Причина моего возвращения в страну? Моя причина… Я работал два года в ОАЭ. Думаю, это были успешные годы. Но я хотел вернуться на Украину. Я работал шесть лет вне страны. Это интересно, но моё сердце – с Украиной. Я решил вернуться и работать с национальной командой», — приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.