Роман Широков — о Суперфинале Кубка России: Акинфеев лишний раз показал, кто в доме хозяин

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков высказался по итогам финального матча Фонбет Кубка России, в котором армейцы одержали победу над «Краснодаром» (1:1, 6:5 — по пенальти), отдельно отметив капитана красно-синих Игоря Акинфеева.
«Может быть, сама игра была не очень, но нерв, пенальти, развязка — всё сопутствовало. Как обычно — Игорь великолепен! Всё сошлось.
Не сказал бы, что во втором тайме стало интереснее, а «Краснодар» проспал первый тайм. Безусловно, Чалов раньше мог решить исход матча. В конце было два-три очень хороших момента у ЦСКА, которые могли поставить точку в игре, но не повезло. Но у них есть Акинфеев! Они могут всегда на него рассчитывать.
Акинфеев ещё раз доказал, что он легенда российского футбола? Да что ему доказывать? Все и так это знают. Лишний раз просто показал, кто в доме хозяин», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 12 июня 2023
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