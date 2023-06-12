Булыкин: не очень доволен новым форматом Кубка. Не надо было городить — это чересчур
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Экс-нападающий «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин раскритиковал нынешний формат проведения Фонбет Кубка России.
«Я не очень доволен новым форматом Кубка России. Лучше бы играли нормально — как играют во всём мире. Если нужна дополнительная интенсивность, то сделали бы ещё какой-нибудь турнир, как это делают в других странах.
Но не надо было городить: никому не было понятно, кто вылетает, а кто нет. Это чересчур. Да, может быть, клубы больше заработали, но ты проигрываешь, а не вылетаешь — что же это за Кубок? Мне бы хотелось, чтобы Кубок был настоящий: сыграли две игры, вылетел — и всё.
Может быть, я старомоден, но мне нравится классический формат Кубка», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
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