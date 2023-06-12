«Знали, что это акинфеевские ворота». Зделар — о серии пенальти в матче «Краснодар» — ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар высказался о победе в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.), назвав голкипера армейцев Игоря Акинфеева легендой команды. Сербский футболист рассказал, что москвичи знали об особом значении ворот «Лужников» для их капитана.
«Мы вообще должны что-то говорить об Игоре Акинфееве? Он нас спас и на все сто принёс трофей клубу, капитан всегда готов прийти к нам на помощь. Игорь — легенда ЦСКА и самый большой игрок в истории российского футбола. Сегодня, в свои 36 лет, он показывает, что он лучший вратарь России и что ему ещё играть и играть.
Знали, что это акинфеевские ворота. Карьера Игоря богата на выигранные серии пенальти. В 2018-м он вытащил Россию в матче с испанцами, а в этом году он выиграл трофей для ЦСКА», — приводит слова Зделара Sport24.
- 12 июня 2023
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