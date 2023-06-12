Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Знали, что это акинфеевские ворота». Зделар — о серии пенальти в матче «Краснодар» — ЦСКА

«Знали, что это акинфеевские ворота». Зделар — о серии пенальти в матче «Краснодар» — ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар высказался о победе в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.), назвав голкипера армейцев Игоря Акинфеева легендой команды. Сербский футболист рассказал, что москвичи знали об особом значении ворот «Лужников» для их капитана.

«Мы вообще должны что-то говорить об Игоре Акинфееве? Он нас спас и на все сто принёс трофей клубу, капитан всегда готов прийти к нам на помощь. Игорь — легенда ЦСКА и самый большой игрок в истории российского футбола. Сегодня, в свои 36 лет, он показывает, что он лучший вратарь России и что ему ещё играть и играть.

Знали, что это акинфеевские ворота. Карьера Игоря богата на выигранные серии пенальти. В 2018-м он вытащил Россию в матче с испанцами, а в этом году он выиграл трофей для ЦСКА», — приводит слова Зделара Sport24.

Материалы по теме
ЦСКА сам виноват в нервной развязке Суперфинала. Серии пенальти не должно было случиться
ЦСКА сам виноват в нервной развязке Суперфинала. Серии пенальти не должно было случиться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023