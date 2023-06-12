Умер экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони

Владелец футбольного клуба «Монца», бывший премьер-министр Италии и экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет, информирует Corriere della Sera. Жизнь известного итальянского бизнесмена, политика и общественного деятеля оборвалась сегодня, 12 июня 2023 года.
В апреле этого года в СМИ появилась информация о том, что Сильвио Берлускони болен лейкемией. Также сообщалось, что политик был госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточности. Он находился в отделении интенсивной терапии.
Напомним, Берлускони с 1986 по 2016 год владел «Миланом», а в 2018-м приобрёл «Монцу». Политик являлся лидером партии «Вперёд, Италия», а также он трижды занимал должность премьер-министра Италии (1994, 2001-2006 и 2008-2011).
- 12 июня 2023
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