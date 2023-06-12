«Спасибо, президент». Анчелотти отреагировал на известие о смерти Берлускони

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на известие о кончине бывшего президента итальянского «Милана» Сильвио Берлускони, при котором специалист играл и работал в миланском клубе.
«Печаль от сегодняшнего дня не стирает те счастливые моменты, которые мы провели вместе. Я буду вечно благодарен президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному и искреннему человеку, который сыграл важную роль в моей карьере футболиста, а затем и тренера. Спасибо, президент», — написал Анчелотти в своём «твиттере».
В апреле этого года в СМИ появилась информация о том, что Сильвио Берлускони болен лейкемией. Также сообщалось, что политик был госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточности. Он находился в отделении интенсивной терапии.
- 12 июня 2023
-
13:39
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:14
-
13:13
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:28
-
12:27
-
12:25
-
12:19
-
12:09
-
12:00
-
11:57
-
11:49
-
11:46
-
11:40
-
11:39
-
11:26
-
11:23
-
11:16
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:59
-
10:46
-
10:44
-
10:40
-
10:32
-
10:24
-
10:20
-
10:06
-
10:01