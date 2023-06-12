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«Спасибо, президент». Анчелотти отреагировал на известие о смерти Берлускони

«Спасибо, президент». Анчелотти отреагировал на известие о смерти Берлускони
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на известие о кончине бывшего президента итальянского «Милана» Сильвио Берлускони, при котором специалист играл и работал в миланском клубе.

«Печаль от сегодняшнего дня не стирает те счастливые моменты, которые мы провели вместе. Я буду вечно благодарен президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному и искреннему человеку, который сыграл важную роль в моей карьере футболиста, а затем и тренера. Спасибо, президент», — написал Анчелотти в своём «твиттере».

В апреле этого года в СМИ появилась информация о том, что Сильвио Берлускони болен лейкемией. Также сообщалось, что политик был госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточности. Он находился в отделении интенсивной терапии.

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