«Я очень счастлив». Карраскаль — о победе ЦСКА в Кубке России

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал победу в Суперфинале Фонбет Кубка России, признавшись, что очень рад победе, которую считает очень важной для себя.

«Кубок России очень важен. Такое счастье завоевать первый трофей на поле и разделить это с товарищами по команде. Я очень счастлив, мы отметим эту победу все вместе. Это очень важная победа для меня», — приводит слова Карраскаля ТАСС.

В Суперфинале Кубка ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии пенальти (1:1, 6:5 пен.). Карраскаль реализовал свой удар с 11-метровой отметки. Колумбийский полузащитник выиграл свой первый трофей с ЦСКА в первом же полноценном сезона в составе армейской команды. Контракт Карраскаля с армейцами рассчитан до июня 2026 года.