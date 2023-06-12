«Монца» выразила соболезнования в связи со смертью Берлускони
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Футбольный клуб «Монца» выразил соболезнования в связи со смертью президента клуба Сильвио Берлускони.
«Адриано Галлиани и весь футбольный клуб «Монца» оплакивают потерю Сильвио Берлускони. Пустота, которую невозможно заполнить. Навсегда с нами. Спасибо за всё, президент», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Сегодня, 12 июня, стало известно, что Берлускони скончался на 87‑м году жизни в одной из клиник Милана. Сильвио Берлускони с 1986 по 2016 год владел «Миланом», в 2016‑м он продал контрольный пакет акций футбольного клуба китайским инвесторам.
В 2018-м Сильвио стал владельцем «Монцы». Под его руководством клуб вышел в Серию А, где в сезоне-2022/2023 занял 11-е место, набрав 52 очка.
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