«Милан» выразил соболезнования семье Берлускони
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Футбольный клуб «Милан» выразил соболезнования семье бывшего владельца клуба Сильвио Берлускони, который скончался в понедельник, 12 июня, в возрасте 86 лет.
«Глубоко опечаленный «Милан» скорбит о кончине незабываемого Сильвио Берлускони и хотел бы обратиться к семье, соратникам и друзьям, чтобы разделить наши соболезнования. Спасибо, господин президент. Всегда с нами», — сказано в сообщении на официальном сайте клуба.
Жизнь известного итальянского бизнесмена, политика и общественного деятеля Сильвио Берлускони оборвалась сегодня, 12 июня 2023 года. С 1986 по 2016 год Берлускони владел «Миланом», а в 2018-м приобрёл «Монцу». Под его руководством клуб вышел в Серию А, где занял 11-е место в сезоне-2022/2023.
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