Алдонин: победа в Кубке России — важный шаг для уверенности молодого поколения ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о победе армейцев в Кубке России. Напомним, в финальном матче ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).
«Прекрасные эмоции после победы ЦСКА в Кубке России. Было очень приятно стать участником такого отличного праздника: мы выносили кубок вместе с Романом Широковым. И, конечно, здорово, что победил именно ЦСКА.
Матч получился достаточно нервным и напряжённым — как и все финалы. «Краснодар» здорово смотрелся по ходу матча, да и интрига держалась до последнего. Кульминация наступила в послематчевых пенальти, в которых Игорь Акинфеев в очередной раз проявил своё недюжинное мастерство.
Мне кажется, трофей Кубка России — важный шаг для уверенности молодого поколения ЦСКА — Дивеева, Облякова, Кучаева, Чалова и остальных. Конечно, он придаст им ещё больше уверенности и сил в предстоящем сезоне. Хорошо бы, чтобы в чемпионате была интрига не только за второе и третье места, но и за первое. Хотелось бы, чтобы армейцы навязали серьёзную борьбу за чемпионство», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 12 июня 2023
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