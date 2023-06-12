Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: «Краснодар» как никогда был близок к первому титулу! Чуть-чуть не повезло

Нигматуллин: «Краснодар» как никогда был близок к первому титулу! Чуть-чуть не повезло
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-вратарь «Локомотива» и «Салернитаны» Руслан Нигматуллин прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России (1:1, 6:5 — по пенальти).

«Суперфинал Кубка России получился шикарным! Было настоящее ощущение праздника. Был рад стать одним из участников этого грандиозного мероприятия. Понравилось, что интрига в матче жила до самой последней секунды.

Получилась настоящая драма с сумасшедшей развязкой. «Краснодар» как никогда был близок к своему первому титулу в истории! Им совсем чуть-чуть не повезло. Они большие молодцы, у них получилось дать армейцам очень серьёзный бой.

Хочется поздравить ЦСКА с трофеем. Они провели достойный сезон. Уверен, в скором времени они выиграют ещё несколько титулов. С приходом Федотова армейцы вновь вернулись к вершине российского футбола», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
«Краснодар» — ЦСКА: видео серии послематчевых пенальти финала Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023