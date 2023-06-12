Нигматуллин: «Краснодар» как никогда был близок к первому титулу! Чуть-чуть не повезло

Экс-вратарь «Локомотива» и «Салернитаны» Руслан Нигматуллин прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России (1:1, 6:5 — по пенальти).

«Суперфинал Кубка России получился шикарным! Было настоящее ощущение праздника. Был рад стать одним из участников этого грандиозного мероприятия. Понравилось, что интрига в матче жила до самой последней секунды.

Получилась настоящая драма с сумасшедшей развязкой. «Краснодар» как никогда был близок к своему первому титулу в истории! Им совсем чуть-чуть не повезло. Они большие молодцы, у них получилось дать армейцам очень серьёзный бой.

Хочется поздравить ЦСКА с трофеем. Они провели достойный сезон. Уверен, в скором времени они выиграют ещё несколько титулов. С приходом Федотова армейцы вновь вернулись к вершине российского футбола», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.