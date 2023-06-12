В Мадриде состоялась презентация защитника «Реала» Франсиско Гарсии

Сегодня, 12 июня, состоялась презентация нового левого защитника «Реала» Мадрид Франсиско Гарсии. Последние три года футболист провёл в «Райо Вальекано».
23-летний Гарсия — воспитанник системы «Реала». За «Райо Вальекано» испанец выступал с 2020 года и внёс свой вклад в возвращение клуба в Примеру, приняв участие в 39 матчах второго испанского дивизиона в сезоне-2020/2021. Летом 2021 года «Райо Вальекано» выкупил контракт Франсиско Гарсии у мадридского «Реала».
В прошлом сезоне испанский защитник провёл 38 матчей в рамках Ла Лиги, отметился двумя голами и тремя результативными передачами. В «Реале» 23-летний Гарсия будет выступать под 20-м игровым номером, ранее принадлежавшим Винисиусу Жуниору. Бразилец взял седьмой номер.
«Я очень рад быть здесь, вернуться домой. Горжусь тем, что я вырос в этом клубе и теперь смогу продолжить здесь свою историю. Это невероятно! Hala Madrid!» — отметил Франсиско.
- 12 июня 2023
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