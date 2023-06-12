Тренер «Зенита» считает, что летом к Малкому будет интерес из топ-чемпионатов

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о возможном интересе к бразильцу Малкому со стороны клубов из европейских топ-чемпионатов.
«Реально ли Малкому уйти летом в топ-клуб Италии, Испании или Англии? Думаю, это реально. Потому что он забил в России 23 гола, получил вызов в сборную Бразилии. Понятно, что Малком приехал играть в Россию. Но это человек, который был в «Барселоне», в конкурентах у него Месси был.
Малкому 25-26 лет, достаточно молодой. Я считаю, что к нему будет интерес. А насколько он хочет или не хочет, насколько у него получится или не получится – этого я не знаю.
Что скажу, если Малком спросит у меня совета – ехать в Европу или не ехать? Ну это он сам должен решать», — сказал Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».
- 12 июня 2023
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