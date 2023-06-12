Тренер «Зенита» Виллиам рассказал, как «ПСЖ» хотел обманом заманить Малкома

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, как «Пари Сен-Жермен» пытался манипулировать Малкомом, чтобы бразилец приостановил контракт с российским клубом и присоединился к парижанам.
«Реален ли переход Малкома в «ПСЖ» летом? Летом – не знаю. Но то, что был интерес зимой – это реально. «ПСЖ», конечно, хотел быть хитрее всех. Малком молодец, что не пошёл на это. Они его позвали, типа: «Мы договорились, давай прилетай. Отправим тебе самолёт, а здесь уже договоримся».
Хорошо, что у Малкома агент очень опытный, ему ничего не надо. Он сказал: «Вы с ума сошли? Как можно?» Если интерес есть, идите к Александру Ивановичу Медведеву и делайте предложение. Но, в принципе, мы к этому относились спокойно и были рядом. Понятное дело, что это «ПСЖ», это Неймар, это Мбаппе.
Сейчас с темой «ПСЖ» тишина, они сами не знают, что там будет сделано», — сказал Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».
- 12 июня 2023
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