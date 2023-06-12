Сорокин: у меня сохранились хорошие отношения с президентами европейских федераций

Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин рассказал о взаимоотношениях с футбольными властями Европы.
«Личные отношения с европейскими коллегами никуда не делись. Есть контакты, есть возможность разговаривать — но наши коллеги поставлены в свои рамки, и эти хорошие отношения не могут мгновенно повлиять на радикальное исправление ситуации.
Понятно, что есть и давление на наших коллег. У меня сохранились хорошие отношения с президентами европейских федераций, но они говорят, что не могут перепрыгнуть через себя», — приводит слова Сорокина издание «РБ Спорт».
В 2022 году ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. После этого появились слухи о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Тем не менее, в конце декабря 2022 года исполком РФС объявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы по вопросу возвращения российских команд к международным турнирам.
- 12 июня 2023
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