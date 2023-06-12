Диего Демме намерен покинуть «Наполи» и вернуться в Германию

Полузащитник «Наполи» Диего Демме собирается вернуться в Германию и ведёт переговоры с «Гертой», которая по итогам сезона вылетела из Бундеслиги. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

31-летний футболист вместе с неаполитанцами выиграл титул чемпиона итальянской Серии А, но в триумфальном сезоне сыграл за команду всего семь матчей в чемпионате, в общей сложности проведя на поле 143 минуты. Именно отсутствие игрового времени вынудило Демме, имеющего итальянские корни, искать варианты продолжения карьеры на своей родине, в Германии.

По информации издания, Демме готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы добиться перехода в берлинскую «Герту», и руководство берлинского клуба с оптимизмом смотрит на эту сделку. При этом немцам ещё нужно договориться с «Наполи», поскольку контракт Демме истекает в июне 2024 года.

Диего Демме был куплен у «РБ Лейпциг» за € 10 млн в январе 2020 года. Сам футболист тогда назвал трансфер в «Наполи» сбывшейся мечтой. В итоге он провёл за команду всего 89 матчей, забив пять голов и отдав четыре голевые передачи. Добавим, что итальянские родители Демме назвали сына в честь легенды Неаполя Диего Марадоны.