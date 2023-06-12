Актёр Бурунов: Акинфеев — бог. Он гений и лучший вратарь страны

Российский актёр и болельщик ЦСКА Сергей Бурунов после победного финала Кубка России высказался об игре голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Сколько ещё должен играть Акинфеев? Пусть играет. Он — бог, он — гений. Он лучший вратарь России», — приводит слова Бурунова «Матч ТВ».

Напомним, в воскресенье, 11 июня, Акинфеев помог ЦСКА завоевать Кубок России: вратарь отбил два удара в серии пенальти от футболистов «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна (6:5 в пользу армейцев). Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

Всю свою карьеру Акинфеев проводит в составе армейцев. Контракт голкипера с московским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость 37-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.