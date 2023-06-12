Роман Бабаев: прошедший сезон доказал, что Федотов был правильным выбором для ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о первом сезоне Владимира Федотова на посту главного тренера московского клуба.

«Прошедший сезон доказал, что Федотов был правильным выбором для ЦСКА. Мы выжали максимум. После первой части сезона мы слишком далеко отпустили «Зенит», поэтому второе место и Кубок — очень достойно», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Федотов занимает пост главного тренера ЦСКА меньше года. 56-летний наставник возглавил команду 15 июня 2022 года. Под его руководством в сезоне-2022/2023 армейцы завоевали первый за пять лет трофей (Кубок России), а также выиграли первые медали чемпионата с 2017 года, заняв второе место. Подопечные Федотова набрали 58 очков и отстали от «Зенита» на 12 очков.