Кузнецов: Акинфеев снова доказал, что он — лучший вратарь России. Игорь — легенда ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился впечатлениями от финального матча Кубка России, в котором армейцы обыграли «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.
«Я рад, что ЦСКА победил в Кубке России. Игра с «Краснодаром» понравилась: правда, было не так много голевых моментов. Было видно, что команды настроились — они играли в хороший футбол, действовали строго, надёжно и агрессивно. Армейцы имели преимущество в первом тайме, а «Краснодар» — во втором. Но Акинфеев снова доказал, что на данный момент он — лучший вратарь России. Игорь — легенда ЦСКА.
Нельзя сказать, что сезон для ЦСКА на все сто процентов получился. Начало было скомкано, но во втором круге команда прибавила и преобразилась — стабилизировался состав и игра. ЦСКА старался — занял второе место и выиграл Кубок России. Это один из самых успешных сезонов для команды за последние пять лет», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Напомним, в воскресенье, 11 июня, Акинфеев помог ЦСКА завоевать Кубок России: вратарь отбил два удара в серии пенальти от футболистов «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна (6:5 в пользу армейцев). Основное время матча завершилось вничью — 1:1.
- 12 июня 2023
-
19:36
-
19:35
-
19:32
-
19:25
-
19:22
-
19:13
-
19:03
-
19:00
-
18:59
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:04
-
18:03
-
18:00
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:00
-
16:52
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:14
-
16:09
-
16:02