Кузнецов: Акинфеев снова доказал, что он — лучший вратарь России. Игорь — легенда ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился впечатлениями от финального матча Кубка России, в котором армейцы обыграли «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

«Я рад, что ЦСКА победил в Кубке России. Игра с «Краснодаром» понравилась: правда, было не так много голевых моментов. Было видно, что команды настроились — они играли в хороший футбол, действовали строго, надёжно и агрессивно. Армейцы имели преимущество в первом тайме, а «Краснодар» — во втором. Но Акинфеев снова доказал, что на данный момент он — лучший вратарь России. Игорь — легенда ЦСКА.

Нельзя сказать, что сезон для ЦСКА на все сто процентов получился. Начало было скомкано, но во втором круге команда прибавила и преобразилась — стабилизировался состав и игра. ЦСКА старался — занял второе место и выиграл Кубок России. Это один из самых успешных сезонов для команды за последние пять лет», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, Акинфеев помог ЦСКА завоевать Кубок России: вратарь отбил два удара в серии пенальти от футболистов «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна (6:5 в пользу армейцев). Основное время матча завершилось вничью — 1:1.