«Ньюкасл» объявил о покупке первого новичка текущего трансферного окна
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«Ньюкасл» объявил о покупке первого новичка текущего трансферного окна: вингер «Оденсе» Янкуба Минте присоединился к «сорокам», сообщает пресс-служба английского клуба.
Фото: nufc.co.uk
По информации источника, сумма трансфера составила € 7 млн. Английский клуб сообщил, что 18-летний вингер сразу отправится в аренду в «Фейеноорд» до конца следующего сезона.
В сезоне-2022/2023 на счету Минте 17 матчей за «Оденсе» в чемпионате Дании, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,3 млн. Ранее форвард выступал за «Стив Бико» из Гамбии.
Ранее стал известен суммарный бюджет «сорок» на летнее трансферное окно.
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