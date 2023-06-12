«Ньюкасл» объявил о покупке первого новичка текущего трансферного окна: вингер «Оденсе» Янкуба Минте присоединился к «сорокам», сообщает пресс-служба английского клуба.

Фото: nufc.co.uk

По информации источника, сумма трансфера составила € 7 млн. Английский клуб сообщил, что 18-летний вингер сразу отправится в аренду в «Фейеноорд» до конца следующего сезона.

В сезоне-2022/2023 на счету Минте 17 матчей за «Оденсе» в чемпионате Дании, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,3 млн. Ранее форвард выступал за «Стив Бико» из Гамбии.

Ранее стал известен суммарный бюджет «сорок» на летнее трансферное окно.