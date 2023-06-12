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Тренер женской сборной Испании исключил из заявки 12 футболисток, требовавших его отставки

Тренер женской сборной Испании исключил из заявки 12 футболисток, требовавших его отставки
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Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда исключил из предварительной заявки на чемпионат мира 12 из 15 футболисток, объявивших против него забастовку, сообщает Relevo.

В список не попали, в частности, представительницы «Барселоны» Мапи Леон, Патри Гихарро и Клаудия Пина, а также вратарь мадридского «Атлетико» Лола Голлардо. Другие 11 игроков могли быть вызваны, поскольку написали письма с извинениями в испанскую федерацию футбола (RFEF), но в итоге только защитник «Манчестер Юнайтед» Она Батлье и представительницы «Барселоны» Айтана Бонмати и Мариона Калдентей были возвращены в ряды сборной. Кроме того, в заявке оказалась обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс, которая не входила в число забастовщиков, но только недавно восстановилась после тяжёлой травмы.

Напомним, в сентябре 15 игроков подписали письмо в RFEF, в котором поставили ультиматум, что они не будут играть за сборную Испании, пока Вильда остаётся главным тренером, обвиняя специалиста в психологическом давлении. Руководство федерации отказалось уволить 41-летнего тренера и потребовало от всех причастных извинений.

Путельяс восстанавливалась после травмы передней крестообразной связки, когда произошла ссора, но, как сообщалось, она поддержала футболисток, объявивших забастовку. Также считается, что она выступала в качестве посредника в переговорах между членами этой группы и федерацией.

30 июня Вильда сократит предварительный список с 30 имён до 23, так что ещё остаётся вероятность, что три возвращённые футболистки тоже могут быть исключены из состава сборной. Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Финал состоится в Сиднее.

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