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Зе Луиш стал свободным агентом

Зе Луиш стал свободным агентом
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Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш стал свободным агентом, сообщает O Jogo.

По информации источника, контракт форварда с турецким «Хатайспором» истёк и футболист покинул клуб на правах свободного агента. До «Хатайспора» 32-летний нападающий выступал в саудовском «Аль-Таавуне».

В сезоне-2022/2023 на счету Зе Луиша 14 матчей за «Хатайспор» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Из-за землетрясения турецкая команда снялась с чемпионата в феврале. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,6 млн.

Ранее, ещё до вылета «Химок» в Первую лигу, сообщалось об интересе московской команды к Зе Луишу.

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