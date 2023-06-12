Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш стал свободным агентом, сообщает O Jogo.

По информации источника, контракт форварда с турецким «Хатайспором» истёк и футболист покинул клуб на правах свободного агента. До «Хатайспора» 32-летний нападающий выступал в саудовском «Аль-Таавуне».

В сезоне-2022/2023 на счету Зе Луиша 14 матчей за «Хатайспор» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Из-за землетрясения турецкая команда снялась с чемпионата в феврале. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,6 млн.

Ранее, ещё до вылета «Химок» в Первую лигу, сообщалось об интересе московской команды к Зе Луишу.