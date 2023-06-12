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Киммих прокомментировал слухи о переходе в «Барселону»

Киммих прокомментировал слухи о переходе в «Барселону»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал информацию о потенциальном трансфере в «Барселону».

«Было трудно не натолкнуться на эти слухи. Вообще, я не слишком увлекаюсь слухами. У меня, как все знают, осталось два года по контракту, и у нас большие планы на эти два года в «Баварии», — приводит слова Киммиха Bild.

Ранее появилась информация, что Киммих, узнав об интересе «Барселоны» и личной заинтересованности в переходе игрока главного тренера каталонского гранда Хави, был готов оказать давление на руководство «Баварии», требуя трансфера.

28-летний Киммих, выступающий за «Баварию» с 2015 года, в минувшем сезоне принял участие в 47 матчах, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

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