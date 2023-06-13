Стали известны детали добрачного контракта между Роналду и Родригес

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес заключили добрачное соглашение, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TV GUIA
По данным источника, Роналду и Родригес после первой беременности девушки подписали контракт, в котором излагаются основы их совместного будущего. В частности, в договоре защищаются активы португальского форварда.
При этом, в случае расставания семейный дом в Испании переход в распоряжение Родригес. Также она пожизненно будет получать выплаты в размере € 100 тыс.
Напомним, Криштиану и Джорджина до сих пор не расписаны, несмотря на длительные отношения. У пары есть совместные дети.
В прошлом сезоне Роналду провёл 16 матчей в чемпионате Садовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи.
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