Штанге: «Динамо» с Лобановским, Леоненко, Ребровым и Шевченко — это был космос
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Бывший главный тренер «Днепра» Бернд Штанге рассказал о матчах с «Динамо» в середине 90-х годов.
«Никогда не забуду матчи против «Динамо». Вот твои ребята, а вот – Леоненко, Ребров, Шевченко. Это был космос. Эта команда, особенно с Лобановским, не затерялась бы в Бундеслиге», — приводит слова Штанге FanDay.
Напомним, Сергей Ребров недавно возглавил сборную Украины. Сам Штанге имеет богатый опыт работы с национальными командами. Ранее он тренировал сборные Омана, Ирака, Беларуси и Сингапура, пост наставника которой покинул в апреле 2016 года.
В завершившемся сезоне УПЛ киевское «Динамо» заняло четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 60 очков. Чемпионом Украины стал «Шахтёр».
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