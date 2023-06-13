Штанге: «Динамо» с Лобановским, Леоненко, Ребровым и Шевченко — это был космос

Бывший главный тренер «Днепра» Бернд Штанге рассказал о матчах с «Динамо» в середине 90-х годов.

«Никогда не забуду матчи против «Динамо». Вот твои ребята, а вот – Леоненко, Ребров, Шевченко. Это был космос. Эта команда, особенно с Лобановским, не затерялась бы в Бундеслиге», — приводит слова Штанге FanDay.

Напомним, Сергей Ребров недавно возглавил сборную Украины. Сам Штанге имеет богатый опыт работы с национальными командами. Ранее он тренировал сборные Омана, Ирака, Беларуси и Сингапура, пост наставника которой покинул в апреле 2016 года.

В завершившемся сезоне УПЛ киевское «Динамо» заняло четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 60 очков. Чемпионом Украины стал «Шахтёр».